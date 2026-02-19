Da eroe militare a simbolo di scandali e isolamento la storia dell’ex principe Andrea
Andrea Mountbatten-Windsor, ex Duca di York, è passato da eroe militare a protagonista di scandali e isolamento. La sua carriera ha subito una svolta dopo le accuse di comportamenti discutibili e coinvolgimenti controversi. Un episodio concreto riguarda il suo coinvolgimento in affari discutibili e incontri poco trasparenti con personaggi ambigui. Prima considerato il figlio preferito di Elisabetta II, il suo nome ora è associato a problemi giudiziari e a un’immagine pubblica compromessa. La sua vicenda rivela come una carriera brillante possa cambiare radicalmente in poco tempo.
(Adnkronos) – Per anni è stato considerato il figlio prediletto di Elisabetta II. Andrea Mountbatten-Windsor, già Duca di York, incarnava l'immagine del principe dinamico, veterano della guerra delle Falkland, volto sorridente della diplomazia commerciale britannica. Oggi la sua parabola appare come una delle più drammatiche e controverse nella storia moderna della Royal Family: una caduta.
I due cagnolini Muick e Sandy sono stati visti a passeggio con una bodyguard nei sentieri poco lontani dalla nuova dimora dell'ex principe Andrea, travolto dagli scandali
