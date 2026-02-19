Da eroe militare a simbolo di scandali e isolamento la storia dell’ex principe Andrea

Andrea Mountbatten-Windsor, ex Duca di York, è passato da eroe militare a protagonista di scandali e isolamento. La sua carriera ha subito una svolta dopo le accuse di comportamenti discutibili e coinvolgimenti controversi. Un episodio concreto riguarda il suo coinvolgimento in affari discutibili e incontri poco trasparenti con personaggi ambigui. Prima considerato il figlio preferito di Elisabetta II, il suo nome ora è associato a problemi giudiziari e a un’immagine pubblica compromessa. La sua vicenda rivela come una carriera brillante possa cambiare radicalmente in poco tempo.