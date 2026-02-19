Da Cerved una panoramica sull’HORECA

Il settore HORECA si conferma una delle colonne portanti dell’economia italiana. Secondo l’analisi Cerved, nel 2024 il comparto ha generato un fatturato superiore ai 107 miliardi di euro e occupato oltre 1,5 milioni di addetti. Si tratta di numeri che evidenziano il ruolo strutturale dell’HORECA nel tessuto produttivo nazionale e nella vita sociale del Paese. Nel 2026, tuttavia, il settore si trova in una fase di transizione complessa. MORFOLOGIA E PROFILO CREDITIZIO DEL SETTORE HORECA Dai dati ISTAT si nota che nel decennio 2013-2023, il totale delle imprese appartenenti al settore HORECA è aumentato di circa il 9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

