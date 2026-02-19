Da Cerved una panoramica sull’HORECA
Cerved rivela che il settore HORECA ha registrato un fatturato di oltre 107 miliardi di euro nel 2024, a causa della ripresa delle attività turistiche e della domanda di ristorazione. La crescita è sostenuta dall’aumento dei consumi e dall’apertura di nuovi locali in diverse città italiane. Più di 1,5 milioni di persone lavorano in questo settore, che rappresenta una delle principali fonti di occupazione nel Paese. La situazione attuale testimonia una ripresa significativa rispetto agli anni precedenti, con numeri che continuano a salire.
Il settore HORECA si conferma una delle colonne portanti dell’economia italiana. Secondo l’analisi Cerved, nel 2024 il comparto ha generato un fatturato superiore ai 107 miliardi di euro e occupato oltre 1,5 milioni di addetti. Si tratta di numeri che evidenziano il ruolo strutturale dell’HORECA nel tessuto produttivo nazionale e nella vita sociale del Paese. Nel 2026, tuttavia, il settore si trova in una fase di transizione complessa. MORFOLOGIA E PROFILO CREDITIZIO DEL SETTORE HORECA Dai dati ISTAT si nota che nel decennio 2013-2023, il totale delle imprese appartenenti al settore HORECA è aumentato di circa il 9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
