Da Bergamo all’Europa | Pokémon TCG 25mila dollari e la carriera inaspettata di Alberto Conti

Alberto Conti, 28 anni di Bergamo, ha raggiunto il secondo posto nel ranking europeo di Pokémon TCG nel 2025, spinto dalla sua passione per il gioco di carte. La sua vittoria ha portato a un premio di 25.000 dollari e ha aperto nuove opportunità nel settore. La sua dedizione e le strategie innovative hanno attirato l’attenzione di appassionati e professionisti in tutta Europa. La sua storia dimostra come una passione possa trasformarsi in una carriera inaspettata e di successo. Ora si prepara a partecipare a grandi tornei internazionali.

Dalla Bergamasca alla Ribalta Europea: La Scalata di Alberto Conti nel Mondo Pokémon. Alberto Conti, ventottenne di Bergamo, ha conquistato il secondo posto nel ranking europeo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon nel 2025, trasformando una passione in una carriera professionale. La sua dedizione ha portato a guadagni superiori ai 25.000 dollari e lo ha consacrato come uno dei giocatori più forti d'Italia, un esempio di come il gaming competitivo possa offrire opportunità concrete nel mondo del lavoro. Un Percorso Inaspettato: Dalla Vita d'Ufficio al Palcoscenico Pokémon. La storia di Alberto Conti è quella di una svolta coraggiosa.