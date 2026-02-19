Da Albanese ai testimoni di giustizia | smettetela di prendervela con chi denuncia gli abusi del potere

Il Comitato ONU per le procedure speciali ha respinto la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, fatta dal governo italiano e da altri. Questa decisione mette in discussione le accuse di abusi di potere rivolte alla docente e rappresenta un passo importante nella difesa dei whistleblower. Albanese, nota per aver denunciato pratiche scorrette, viene ora supportata da un organismo internazionale che riconosce il valore della sua azione. Questa vicenda apre un dibattito sul rispetto dei diritti di chi denuncia abusi e sulla tutela degli stessi.

Le parole con le quali il Comitato per le procedure speciali che fa capo all' Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha respinto la richiesta di dimissioni contro Francesca Albanese, sostenuta anche dal governo italiano, è una pietra miliare nella lotta che ovunque nel Mondo viene portata avanti contro il dispotismo del potere ovvero contro la legittimazione dell'abuso di potere come regolatore sociale. Il cuore della decisione del Comitato suona così: smettetela di prendervela con chi denuncia gli abusi del potere, concentratevi sugli abusi di potere e fate qualcosa per fermarli. In questo concetto sta una idea fondamentale che regge tutto ciò che noi cittadini eredi della Costituzione repubblicana del 1948 consideriamo Stato di diritto e cioè che la Legge serve a tutelare i più deboli dalle pretese dei più forti e non a difendere l'impunità dei potenti dalla sacrosanta aspettativa di giustizia dei più deboli.