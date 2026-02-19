Cutro il caos nella vicenda del preside di Crotone fa capire quale aria irrespirabile si respiri oggi a scuola

Il caos che si è scatenato intorno al dirigente scolastico di Crotone, coinvolto nella vicenda della giornata commemorativa di Cutro, mostra quanto sia difficile gestire le tensioni in ambito scolastico. Il dirigente, prima aveva dato il via libera, poi ha revocato il permesso e infine ha riabilitato l’autorizzazione, creando confusione tra studenti e insegnanti. La sua decisione ha provocato scontri e malumori tra le persone presenti. Questa vicenda mette in evidenza le difficoltà di mantenere un clima sereno nelle scuole in un momento così delicato.

Quale insegnamento possiamo trarre dalla vicenda che ha coinvolto il dirigente scolastico dell'Istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone, a proposito della giornata commemorativa della strage di Cutro del 26 febbraio 2023 richiesta dalla Cgil? Come è noto il dirigente prima ha autorizzato la manifestazione pubblica a scuola, poi l'ha vietata e poi di nuovo autorizzata con uno spettacolare comportamento contraddittorio. Poiché la tragica vicenda aveva avuto a suo tempo una grande eco nazionale, anche il dirigente si è trovato a fare i conti con l'opinione pubblica. La lezione fondamentale è che oggi che la scuola si trova in mezzo a un grande caos normativo e culturale, provocato spesso dall'alto.