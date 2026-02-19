Curling maschile Italia fuori dalle semifinali | la Svizzera vince 9-5 e chiude imbattuta
L’Italia si ferma ai quarti di finale del torneo di curling maschile, dopo aver perso contro la Svizzera per 9-5. La squadra svizzera, già imbattuta prima di questa partita, conferma la sua supremazia vincendo anche l’ultima sfida di round robin. Gli azzurri, reduci da un torneo altalenante, non riescono a superare la forte resistenza degli avversari, che chiudono con un record perfetto di 9 vittorie su 9. La partita si è giocata in modo intenso fino all’ultimo stone.
Gli azzurri cedono nell’ultima gara decisiva del round robin. Elvetici perfetti (9-0), Italia eliminata dopo un torneo altalenante. Si ferma ai gironi il cammino dell’Italia del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nell’ultima sfida del round robin gli azzurri vengono superati 9-5 dalla Svizzera, risultato che spegne definitivamente le speranze di semifinale. La formazione elvetica chiude così la prima fase con un percorso impeccabile: nove vittorie su nove incontri. Una superiorità costruita con solidità e continuità, confermata anche nel match decisivo contro l’Italia.🔗 Leggi su Sportface.it
