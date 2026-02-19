Curling l’Italia sciupa le imprese con Svezia e Gran Bretagna alle Olimpiadi Mouat si salva colpaccio Norvegia

L’Italia ha perso contro Svezia e Gran Bretagna nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, compromettendo le chance di qualificarsi per le semifinali. La squadra italiana ha commesso errori che hanno permesso agli avversari di prendere il comando in partite decisive, lasciando poche speranze di recupero. Nel frattempo, la Norvegia ha sorpreso tutti vincendo contro le favorite, mentre Mouat si è salvato con una vittoria importante. La giornata finale del round robin ha deciso le ultime squadre qualificate alle semifinali.

La giornata conclusiva del round robin era decisiva per determinare le ultime semifinaliste del torneo di curling maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nei fatti l’Italia aveva bisogno di battere la Svizzera per rientrare tra le magnifiche quattro, ma Joel Retornaz e compagni sono crollati al cospetto di una formazione invitta in questa edizione dei Giochi e che si è imposta in maniera perentoria per 9-5. Addio sogni di gloria per la nostra Nazionale, che ha concluso la propria avventura casalinga con un bilancio di quattro vittorie (di lusso quelle ottenute contro Svezia e Gran Bretagna in avvio) e cinque sconfitte (dolorosissima e decisiva quella contro la Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, l’Italia sciupa le imprese con Svezia e Gran Bretagna alle Olimpiadi. Mouat si salva, colpaccio Norvegia Curling, la Gran Bretagna stende la Svezia: Edin crolla con Mouat, strada in salita alle Olimpiadi. Svizzera okLa Gran Bretagna ha vinto contro la Svezia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina. Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: alle 9.05 la sfida a Mouat L'ITALIA è QUALIFICATA nonostante il KO con la Gran Bretagna! | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’Italia è stata eliminata anche dal torneo maschile di curlingIntanto ha esordito lo scialpinismo, e ci sono due italiane in semifinale: le notizie dalle Olimpiadi, man mano che arrivano ... ilpost.it Classifica curling Olimpiadi: Italia nel mucchio, decisiva l’ultima giornata per la semifinaleGli azzurri sono padroni del proprio destino nel round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nell'undicesima ... oasport.it Ben 6 paesi europei, tra cui Spagna e Gran Bretagna, hanno dovuto dire addio allo status di nazioni liberi dal morbillo facebook In Gran Bretagna chiudono sei società di Sarah Ferguson dopo lo scandalo Epstein. L'ex duchessa chiese aiuto al faccendiere per un debito da sei milioni di sterline. #ANSA x.com