Curling | l’Italia perde con la Gran Bretagna ma evita l’ultimo posto alle Olimpiadi

L’Italia ha subito una sconfitta contro la Gran Bretagna nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La causa principale è stata una serie di errori durante le ultime manches, che hanno permesso alle britanniche di conquistare punti decisivi. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-5 a favore delle avversarie. Nonostante la sconfitta, le nostre atlete sono riuscite a evitare il penultimo posto nella classifica generale, mantenendo così una chance di migliorare nelle prossime sfide.

L'Italia ha concluso con una sconfitta la propria avventura nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver spaventato le Campionesse del Mondo nella serata di ieri, cedendo soltanto all'extra-end contro il formidabile Canada, le azzurre hanno perso contro la quotatissima Gran Bretagna con il punteggio di 7-4 e hanno così concluso l'esperienza a cinque cerchi con un bilancio di due vittorie e sette battute d'arresto, al nono posto in classifica generale. La nostra Nazionale ha faticato a carburare di fronte al proprio pubblico e le cinque sconfitte all'inizio della competizione hanno inevitabilmente segnato il cammino, ma le padrone di casa sono state brave a riprendersi e a salvare l'onore, riuscendo a regolare gli USA e il Giappone, prima di impensierire un'autentica corazzata delle stone internazionali.

