Curling donne Italia ko con la Gran Bretagna | 7-4 e Olimpiade finita

L’Italia ha perso contro la Gran Bretagna nella partita di curling donne, con il punteggio di 7-4, e questo ha segnato la fine del suo percorso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha assistito a un confronto serrato tra le due squadre. Dopo mesi di preparazione, le azzurre non sono riuscite a trovare la vittoria e devono ora riflettere sui prossimi passi. La squadra lascia il torneo con un bilancio di sette sconfitte su sette partite disputate.

Le azzurre salutano Milano-Cortina 2026 con la settima sconfitta. Si chiude un ciclo per la Nazionale femminile. Termina con un 7-4 contro la Gran Bretagna il cammino della Nazionale femminile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le azzurre raccolgono un solo punto nell'ultimo end, ma non basta per riaprire una partita che aveva già preso una direzione sfavorevole. Per l'Italia si tratta della settima sconfitta del torneo, un bilancio che sancisce l'eliminazione definitiva e la fine dell'avventura olimpica davanti al pubblico di casa.