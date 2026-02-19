curling canada in semifinale con il brivido alle olimpiadi gli usa battono la svizzera e avanzano

Il Canada si è qualificato per le semifinali del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo una vittoria combattuta. La causa è stata una partita intensa contro la Norvegia, conclusa con un punteggio stretto. Durante l'incontro, le atlete canadesi hanno mostrato grande determinazione, riuscendo a recuperare punti importanti negli ultimi end. Nel frattempo, gli USA hanno superato la Svizzera, portando a termine una sfida combattuta fino all'ultimo stone. Le semifinali si terranno nei prossimi giorni, con tante aspettative in vista.

Si è delineato il quadro delle semifinali del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Svezia se la dovrà vedere con il Canada, mentre gli USA incroceranno la Svizzera. Le scandinave hanno concluso al primo posto in classifica con un bilancio di sette vittorie e due sconfitte, mentre le americane si sono issate al secondo posto grazie al successo per 7-6 ottenuto contro la Svizzera, che ha marcato tre punti per il pareggio nel decimo end e ha poi ceduto all’extra-end. Le Campionesse del Mondo in carica hanno tremato quando si sono trovate sotto per 3-2 contro la Corea del Sud, ma hanno poi piazzato al turbo mettendo a segno due punti nel quarto parziale e quattro nella terza frazione, chiudendo la pratica per 10-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

