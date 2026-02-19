Curioso ospite del laghetto di via Gemona | Udine si ferma e lo immortala sui social

Un grande uccello bianco ha attirato l’attenzione nei pressi del laghetto di via Gemona a Udine, a causa della sua presenza insolita. La causa di questa visita è il suo aspetto imponente e il comportamento tranquillo, che ha spinto molti passanti a fermarsi. Alcuni rallentano il passo, altri si fermano a osservare, e molti scattano foto per condividerle sui social. La sua presenza da fine gennaio sta trasformando il luogo in un punto di interesse per chi cerca un’immagine insolita.

C’è chi si ferma apposta per vederlo, chi rallenta il passo e chi estrae subito il telefono. Da fine gennaio, nei pressi del laghetto di via Gemona, un grande uccello bianco è diventato una presenza fissa, attirando curiosi e appassionati che lo hanno fotografato e condiviso centinaia di volte sui social, trasformandolo nella “star” del quartiere. L’esperto Maurizio Zuliani del Centro Recupero Fauna Selvatica conferma: si tratta di un airone bianco maggiore. E la sua presenza in città non è affatto un mistero. A fugare ogni dubbio è proprio Zuliani: “Si tratta di un airone bianco maggiore (Ardea alba), specie ormai diffusa anche nel nostro territorio”.🔗 Leggi su Udinetoday.it Misterioso ospite del laghetto di via Gemona: Udine si ferma e lo immortala sui socialUn grande uccello bianco, arrivato a fine gennaio, sta attirando l’attenzione nei pressi del laghetto di via Gemona a Udine. Il curioso fenomeno di Maximus, il gatto del premier belga seguitissimo sui socialMaximus, il gatto del premier belga, ha conquistato un vasto pubblico sui social media, raggiungendo un sorprendente seguito che lo rende il secondo profilo politico più seguito in Belgio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Misterioso ospite del laghetto di via Gemona: Udine si ferma e lo immortala sui socialL'elegantissimo uccello che da fine gennaio frequenta il laghetto di via Gemona è diventato una piccola celebrità urbana. La sua presenza in città non è affatto inusuale, spiega l’esperto Maurizio Z ... udinetoday.it Ospite del podcast “What’s The Call” Stefanos Tsitsipas ha raccontato un curioso retroscena, ma anche difficoltà recenti e la necessità di ritrovare equilibrio facebook