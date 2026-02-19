Cupra punta sul molo del Menocchia Ecco un progetto da 100mila euro

La giunta di Cupra Marittima ha approvato un progetto da 100mila euro per riqualificare il molo del Menocchia. La decisione nasce dalla richiesta di un finanziamento ministeriale, finalizzato a migliorare la sicurezza e l’aspetto della zona portuale. Il progetto prevede interventi di ristrutturazione e potenziamento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere il molo più funzionale per pescatori e visitatori. La fase successiva sarà l’avvio dei lavori, che potrebbero iniziare già nei prossimi mesi.

Nell'ultima seduta la giunta comunale di Cupra Marittima ha approvato il progetto finalizzato ad ottenere un finanziamento ministeriale di 100mila euro, per la riqualificazione e ammodernamento del molo sulla foce del torrente Menocchia. Il progetto è coerente con le finalità del Fondo per l'Economia Blu e persegue una serie di obiettivi. In primo luogo la valorizzazione del tessuto economico sociale e costiero; la promozione della cultura del mare attraverso la valorizzazione delle tradizioni legate alla pesca; l'incremento dell'attrattività turistica; il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità pedonale lungo il fronte costiero; la riqualificazione paesaggistica e la riduzione del degrado dell'area costiera.