La sceneggiatrice di Cuori 4 ha recentemente chiarito se il progetto vedrà davvero la luce. La causa del dibattito nasce dalla crescente richiesta dei fan e dalle voci di una possibile continuazione. La stessa autrice ha spiegato che al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sta valutando le proposte ricevute. Un dettaglio importante è che alcune idee sono già state discusse con la produzione, anche se nulla è ancora deciso. La risposta definitiva arriverà nelle prossime settimane.

A seguito del finale della terza stagione, i fan si chiedono se Cuori 4 si farà. A rispondere alla domanda ci ha pensato la sceneggiatrice della serie. A distanza di poche ore dall’emozionante finale della terza stagione, quello che il pubblico si chiede è: ma Cuori 4 si farà? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Simona Coppini, sceneggiatrice della serie. Intervistata da FanPage, la head writer ha dato alcune anticipazioni su quello che potrebbe accadere, precisando però che al momento nessuna decisione sul futuro dello show è stata presa. In merito la Coppini ha affermato: «Cuori 4 si farà? Sento il desiderio del pubblico di una quarta stagione, ma rispetto alle intenzioni della Rai non ne ho idea. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cuori 4 si farà? Arriva la risposta della sceneggiatrice

