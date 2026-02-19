Cuore bruciato perché il bambino non è più trapiantabile | È stata una scelta terribile
Il cuore di Domenico, un bambino di 8 anni, si è danneggiato irreparabilmente a causa di un'infezione grave. Questa condizione ha reso impossibile il suo trapianto, aprendo una battaglia lunga due mesi nell’ospedale Monaldi di Napoli. Il suo caso ha acceso un dibattito tra medici e famiglie sull’etica delle scelte cliniche in situazioni critiche. La decisione di interrompere le speranze di un nuovo cuore ha suscitato molte reazioni, lasciando un segno profondo tra chi ha seguito la storia.
La storia del piccolo Domenico, il bambino che lo scorso dicembre aveva ricevuto un cuore già compromesso e che da due mesi lotta tra la vita e la morte all’ Ospedale Monaldi di Napoli, ha attraversato l’Italia con la forza di un’onda silenziosa. Un dramma che ha acceso speranze, acceso attese, e poi imposto una decisione che nessuno avrebbe voluto prendere. Mercoledì 18 febbraio un team di esperti ha sciolto il nodo più doloroso: il bambino non può affrontare un nuovo intervento. Trapianto di cuore: perché Domenico non è operabile. Il cuore individuato per un eventuale trapianto di cuore, per il quale era primo in lista d’attesa, verrà destinato a un altro piccolo paziente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
