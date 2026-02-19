Cuore bruciato l’inchiesta si allarga | nel mirino l’utilizzo ghiaccio a Bolzano

L’inchiesta sul caso del cuore bruciato si espande, coinvolgendo ora le pratiche di conservazione a Bolzano. Le autorità esaminano come viene gestito e mantenuto il cuore durante i trasferimenti, con particolare attenzione all’uso del ghiaccio. Sei persone sono state indagate a Napoli, mentre in Alto Adige si indaga su soggetti ancora sconosciuti. La vicenda si allarga, mentre le verifiche proseguono per chiarire eventuali responsabilità. La prossima fase dell’indagine si concentra sui dettagli delle procedure adottate.

Sotto esame le procedure di conservazione dell’organo. Sei indagati a Napoli, procedimento aperto anche in Alto Adige contro ignoti L’inchiesta della Procura di Napoli sul trapianto del cuore danneggiato si amplia e adesso tocca anche Bolzano. Al centro del fascicolo, il caso del bimbo di due anni di Nola che lo scorso 23 dicembre, all’ospedale Monaldi, ha ricevuto un cuore poi risultato irrimediabilmente compromesso durante il trasporto dal capoluogo altoatesino alla Campania. A Napoli risultano attualmente sei indagati, tra medici e paramedici, per lesioni colpose gravissime. In particolare, si tratta dei componenti dell’équipe che si è occupata dell’espianto dell’organo dal donatore pediatrico a Bolzano, del trasporto e dell’intervento di trapianto eseguito al Monaldi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a BolzanoLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Caso Monaldi: l’errore del ghiaccio secco e l’inchiesta sul trapianto che si allarga a BolzanoL’errore nel caso Monaldi riguarda l’uso del ghiaccio secco che avrebbe congelato il cuore del bambino durante il trapianto.

