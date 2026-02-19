Cuore bruciato le persone sfidano la pioggia per il bimbo di 2 anni

A Nola, la solidarietà ha spinto le persone a sfidare la pioggia per il piccolo D., un bimbo di 2 anni. Nonostante le gocce d’acqua, cittadini di ogni età si sono riuniti in strada, portando candele accese e fiaccole. La manifestazione è nata per mostrare vicinanza alla famiglia del bambino, colpita da un grave problema di salute. La partecipazione, intensa e colorata, ha dimostrato che anche in condizioni avverse la comunità si unisce per sostenere chi ha bisogno. La fiaccolata si è conclusa con un applauso collettivo.

La marcia a Nola per una preghiera per il bimbo di 2 anni in condizioni gravi al Monaldi dopo un trapianto di cuore andato male Neanche la pioggia ha fermato i cittadini di Nola che hanno partecipato alla fiaccolata in solidarietà a D. C., il piccolo di due anni da settimane ricoverato all'Ospedale Monaldi in condizioni gravi dopo un trapianto non riuscito. Presente anche Patrizia Mercolino, la madre del bimbo. Le persone prima si sono rifugiate all'interno del Duomo di Nola per ripararsi dal diluvio, poi hanno percorso le strade della cittadina esponendo lo striscione “Per il nostro guerriero”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cuore bruciato, persone sfidano la pioggia per il bimbo di 2 anniA Nola, cittadini sfidano la pioggia per il piccolo D.

Sei persone sono indagate per il bimbo trapiantato con un cuore "bruciato"La procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, nell’ambito di un’inchiesta sul trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

