Cuore bruciato il medico | Cervello compromesso il bimbo è in coma Non avrebbe retto un altro intervento

Il medico Carlo Pace Napoleone spiega che il cuore bruciato del bambino ha danneggiato gravemente il suo cervello, portandolo in coma. La causa dell’incidente è un corto circuito scoppiato in casa, che ha provocato un incendio. I medici hanno tentato di salvare il piccolo con un intervento delicato, ma hanno deciso di interrompere le operazioni perché il suo stato era troppo grave. La famiglia aspetta con ansia notizie sulla sua condizione, mentre i soccorritori continuano le indagini sulle cause dell’incendio.

«È stata una riunione durissima. Ma questo bambino non avrebbe retto un intervento bis». Il dottor Carlo Pace Napoleone ha la voce stanca quando risponde al telefono, è sul treno per rientrare a casa, a Torino, dopo una lunga giornata all'ospedale Monaldi di Napoli. Tra i massimi esperti italiani di cardiochirurgia pediatrica, direttore al Regina Margherita di Torino, ieri era al tavolo dell'Heart Team chiamato a decidere sul destino del bambino col cuore bruciato. Professore, com'è andata? «È stato un incontro lunghissimo, più di quanto immaginassimo. Abbiamo iniziato verso le 11.30 e abbiamo finito alle 16.

