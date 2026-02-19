Cuore bruciato | a Napoli gli atti dell' inchiesta aperta a Bolzano Ipotesi nuovi indagati

La Procura di Napoli indaga sul caso del bimbo di 2 anni di Nola, avvenuto a causa di un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano. Il 23 dicembre, il piccolo è stato sottoposto a un intervento all’ospedale Monaldi, ma il cuore impiantato presentava difetti. Ora si pensa che potrebbero esserci altri indagati coinvolti nella vicenda. La vicenda sta portando all’ampliamento dell'inchiesta e all’esame di ulteriori responsabilità. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità giudiziarie.

È destinata ad ampliarsi l'inchiesta della Procura di Napoli sul caso del bimbo di 2 anni di Nola al quale il 23 dicembre scorso all'ospedale Monaldi è stato impiantato un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano a Napoli. All'indomani della pronuncia dell'Heart Team dell'Azienda ospedaliera dei Colli sulla non trapiantabilità del bimbo, a Napoli sono attese le prime risultanze del fascicolo 'parallelo' aperto dalla Procura di Bolzano dopo la presentazione, lo scorso 13 febbraio, di un esposto di un'associazione sia a Napoli che nel capoluogo altoatesino.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a BolzanoLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Il cuore bruciato al bimbo e l’ipotesi di un ‘rabbocco del ghiaccio’ tra Bolzano e Napoli: “Usato un box per le bibite fuori norma”Un bambino di Bolzano ha subito un grave incidente che ha causato gravi ustioni al cuore, mentre tra Napoli e Bolzano si ipotizza che il problema sia legato a un raffreddamento insufficiente di un box per le bibite fuori norma.

