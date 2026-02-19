Cuore bruciato | a Napoli gli atti dell' inchiesta aperta a Bolzano Ipotesi nuovi indagati
La Procura di Napoli indaga sul caso del bimbo di 2 anni di Nola, avvenuto a causa di un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano. Il 23 dicembre, il piccolo è stato sottoposto a un intervento all’ospedale Monaldi, ma il cuore impiantato presentava difetti. Ora si pensa che potrebbero esserci altri indagati coinvolti nella vicenda. La vicenda sta portando all’ampliamento dell'inchiesta e all’esame di ulteriori responsabilità. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità giudiziarie.
È destinata ad ampliarsi l'inchiesta della Procura di Napoli sul caso del bimbo di 2 anni di Nola al quale il 23 dicembre scorso all'ospedale Monaldi è stato impiantato un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano a Napoli. All'indomani della pronuncia dell'Heart Team dell'Azienda ospedaliera dei Colli sulla non trapiantabilità del bimbo, a Napoli sono attese le prime risultanze del fascicolo 'parallelo' aperto dalla Procura di Bolzano dopo la presentazione, lo scorso 13 febbraio, di un esposto di un'associazione sia a Napoli che nel capoluogo altoatesino.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a BolzanoLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.
Il cuore bruciato al bimbo e l'ipotesi di un 'rabbocco del ghiaccio' tra Bolzano e Napoli: "Usato un box per le bibite fuori norma"Un bambino di Bolzano ha subito un grave incidente che ha causato gravi ustioni al cuore, mentre tra Napoli e Bolzano si ipotizza che il problema sia legato a un raffreddamento insufficiente di un box per le bibite fuori norma.
Napoli, il caso del Cuore Bruciato: ore decisive per il piccolo. oggi è trapiantabile. Chiesta una terza opinione; Bambino trapiantato con cuore bruciato a Napoli: si indaga sul kit di trasporto e sul ghiaccio fornito a Bolzano; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorando.
Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it
Napoli, bambino col cuore bruciato, il duro attacco dell'avvocato: Ora facciamo un'altra domandaOspite di 4 di Sera su Rete 4 l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Ecco le sue parole. Ieri un team di ... notizie.it
CUORE BRUCIATO, L'ESPERTO: “USIAMO QUEI CONTENITORI DA 30 ANNI” facebook
Cuore “bruciato”, nuovi indagati per il trapianto al piccolo Domenico: nel mirino i medici di Bolzano x.com