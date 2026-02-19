Cucinelli utili netti a 142 milioni E ad aprile il film esce a New York
Brunello Cucinelli ha registrato un utile netto di 142 milioni di euro, grazie a un fatturato di 1,4 miliardi. La causa principale di questa crescita sono le vendite robuste in Europa e in Asia, che hanno compensato le sfide del mercato globale. Nel frattempo, a aprile, il brand presenta il suo nuovo film a New York, rafforzando la presenza nel settore della moda di lusso. La società continua a puntare su investimenti strategici per consolidare il suo successo. La presentazione del film rappresenta un passo importante per il marchio.
Ancora numeri da capogiro per la Brunello Cucinelli Spa, che porta il fatturato a un miliardo e 408 milioni, l’utile netto a 142 milioni. Ma non solo numeri, poiché il prossimo 14 aprile, a New York, presso il Lincoln Center, è prevista la prima delle première mondiali del film-documentario “Brunello, il visionario garbato”, con le uscite che proseguiranno nelle principali capitali mondiali e si concluderanno nel mese di dicembre in Medio Oriente. Ciò quanto emerso dal Consiglio di Amministrazione che ha esaminato ieri il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Visionario”. “Trascinante”. “Umile”, giura chi lo ha visto: il 9 dicembre esce il film su Brunello Cucinelli, firmato Giuseppe Tornatore. Noi siamo andati a Solomeo, a scoprire com’è l’uomo. Nel suo salotto di casa, visto da moglie e figlie
