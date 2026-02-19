Cucinelli utili netti a 142 milioni E ad aprile il film esce a New York

Brunello Cucinelli ha registrato un utile netto di 142 milioni di euro, grazie a un fatturato di 1,4 miliardi. La causa principale di questa crescita sono le vendite robuste in Europa e in Asia, che hanno compensato le sfide del mercato globale. Nel frattempo, a aprile, il brand presenta il suo nuovo film a New York, rafforzando la presenza nel settore della moda di lusso. La società continua a puntare su investimenti strategici per consolidare il suo successo. La presentazione del film rappresenta un passo importante per il marchio.