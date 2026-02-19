Il BodoGlimt ha sconfitto l’Inter 3-1 all’andata, causando sorpresa tra gli appassionati di calcio. La squadra norvegese ha dominato il match, segnando tre gol e mettendo in difficoltà i campioni italiani. L’Inter ha tentato di reagire, ma ha subito un altro gol nel secondo tempo. Questa vittoria rappresenta una svolta storica per il club di Bodo, che ora affronterà il ritorno con maggiore fiducia. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel nord della Norvegia.

2026-02-19 00:07:00 Ecco quanto riportato poco fa: Resta aggiornato su tutta l’azione di BodoGlimt contro Inter in Champions League BodoGlimt ha prodotto uno dei risultati più straordinari degli spareggi di Champions League quando i campioni norvegesi hanno battuto l’Inter 3-1 all’andata. I padroni di casa, alla loro prima partita a eliminazione diretta in Champions League, hanno iniziato con fiducia nonostante affrontassero avversari molto più esperti. Dopo un primo momento equilibrato, la svolta arriva al 20?. Un passaggio fluido ha scolpito la difesa dell’Inter mentre Fredrik Bjorkan e Hakon Evjen si sono uniti sulla sinistra prima che Kasper Waarts Hogh ricevesse la palla con le spalle alla porta all’interno dell’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cronaca, risultato e gol: i giganti della Serie A stupiscono in Norvegia

