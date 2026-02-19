Cronaca risultato e gol della partita degli Eagles in Bosnia

Il Crystal Palace ha pareggiato 1-1 contro lo Zrinjski Mostar in Bosnia, causando incertezza sulla qualificazione in Europa Conference League. La partita si è giocata tra tensioni e occasioni da gol, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere i tre punti. I gol sono arrivati nel primo tempo, quando gli Eagles hanno aperto le marcature, ma gli avversari hanno risposto poco dopo, lasciando tutto aperto in vista della sfida di ritorno prevista a Londra. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia tutto da decidere.

2026-02-19 21:53:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Resta aggiornato su tutta l'azione di Zrinjski Mostar vs Crystal Palace nell'Europa Conference League Il Crystal Palace ha pareggiato 1-1 contro lo Zrinjski Mostar in Bosnia, lasciando in bilico il pareggio della Europa Conference League in vista della gara di ritorno al Selhurst Park. Gli ospiti iniziano alla grande allo Stadion Bijeli Brijeg, controllando il possesso palla e sondando le fasce. Ismaila Sarr è sembrato lo sbocco più minaccioso negli scambi iniziali, costringendo una parata iniziale prima di vedere un gol escluso per fuorigioco dopo che Palace ha effettuato una lunga punizione in area.