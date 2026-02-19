cronaca di un vuoto politico

La mancanza di una guida politica stabile, causata dal governo in crisi, genera tensioni crescenti tra cittadini e istituzioni. In molte città italiane, le manifestazioni di protesta aumentano, mentre i servizi pubblici risultano sempre più in difficoltà. La gente si chiede quale sarà il prossimo passo e come affrontare questa instabilità. Le questioni irrisolte si accumulano, lasciando un senso di incertezza che si fa sentire in ogni angolo del Paese. La situazione politica attuale continua a sollevare dubbi sulla direzione futura.

Ferite che il tempo non rimargina, ma trasforma in domande. Domande scomode, ancora aperte, che tornano a interrogare la coscienza civile del Paese. È da questo spazio di memoria e inquietudine che nasce ‘Una storia sbagliata – Ragione di stato o stato di ragione’, lo spettacolo scritto e ideato da Mauro Monni, che ha curato la regia insieme allo spezzino Roberto Di Maio (sono insieme sul palco), in scena domani sera al Circolo Fantoni di Galleria Adamello 31. Un lavoro teatrale che intreccia parola e musica – con brani di Franco Battiato – per rileggere uno dei passaggi più drammatici della storia repubblicana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scompare Giovanna Casadio, voce autorevole del giornalismo politico: un vuoto nel panorama italiano.Giovanna Casadio, nota giornalista politica italiana, è morta improvvisamente a 58 anni, lasciando un vuoto nel giornalismo nazionale.

Non Una di Meno, la portavoce: Contro violenza dal governo solo retorica

