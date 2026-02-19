Cromlingh, il giovane cacciatore della terra di Luna, ha avuto un ruolo importante nella sua tribù. Nato vicino al cromlech ai piedi della catena dell’Orsaro, il suo nome deriva proprio da lì. Lo sciamano Ors gli ha dato questo soprannome, che significa “colui che cerca”. Cromlingh si distingue per la sua abilità nel cacciare e per il coraggio dimostrato durante le battute di caccia. La sua storia si tramanda tra i membri della tribù come esempio di determinazione e spirito di avventura.

Ciao ragazzi, sono Cromlingh un vostro antenato preistorico. Il mio nome deriva dal cromlech ai piedi della catena dell’ Orsaro dove sono nato ed è stato scelto dallo sciamano Ors. Dopo 15 Soli avevo già famiglia e praticavo la pesca e la caccia grossa sui contrafforti delle grandi montagne. L’altro giorno ho rischiato la vita in un’esperienza di caccia! Per fortuna mi hanno protetto la Dea Madre e la Civetta sua promanazione, venerate da noi tutti. Mi trovavo alle pendici del monte che ancora adesso chiamate Orsaio e facevo la posta a un capriolo. Mentre mi accingo a prendere la mira con il mio arco, sento sulle spalle un ansimare: un grande orso apuano a fauci aperte, era pronto ad assalirmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cromlingh, il giovane cacciatore della terra di Luna

Leggi anche: Il Lunario 2026, per riscoprire il tempo della Luna e della terra

'Fattoria sociale', contributo a sostegno del progetto della fondazione 'Dalla Terra alla Luna'La Fattoria Sociale, sostenuta dalla fondazione Dalla Terra alla Luna, rappresenta un progetto dedicato all’inclusione e al sostegno di giovani con disturbo dello spettro autistico.