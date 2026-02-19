Cristina D’Avena infiamma i settemila del Carnevalon

Cristina D’Avena ha fatto ballare e cantare i settemila spettatori durante il Carnevalon. La cantante ha eseguito i suoi successi più amati, attirando una folla entusiasta in strada. La sfilata dei tredici carri allegorici ha attraversato il centro, con spazi dedicati alle Olimpiadi e a Ornella Vanoni. Tra le coreografie e le musiche, l’atmosfera si è fatta festosa e vivace. La serata si è conclusa con un grande applauso, mentre il pubblico continuava a seguire la scena. La festa continua fino a tarda notte.

Tredici i carri allegorici che hanno attraversato il centro, tra i più apprezzati quelli dedicati alle Olimpiadi e a Ornella Vanoni Il Carnevalon ha radunato circa settemila persone per la tradizionale sfilata dei carri allegorici e il concerto di Cristina D'Avena, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. "Carnevalon", sfilano tredici carri. Concerto con Cristina D'AvenaIl Carnevalon ha preso il via nel pomeriggio, portando in strada tredici carri colorati e pieni di musica.