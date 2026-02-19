Criptovalute evasione da mezzo milione | il video

La Guardia di Finanza ha smascherato un sistema di evasione fiscale legato alle criptovalute, con un valore nascosto di oltre 500.000 euro. Il fatto è stato scoperto durante un’indagine su un gruppo di residenti in Emilia Romagna, che avevano creato transazioni digitali senza dichiararle al fisco. Gli investigatori hanno trovato prove di operazioni di criptovaluta non dichiarate e di un network che permetteva di accumulare valore in modo illecito. La scoperta rappresenta un passo importante nel contrasto ai furti di entrate fiscali.

