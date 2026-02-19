Crime 101 – La strada del crimine ha causato scalpore tra gli appassionati di thriller grazie alla regia di Bart Layton. Il film, interpretato da Chris Hemsworth e Halle Berry, racconta le vicende di un detective che si immerge nel mondo della criminalità organizzata per svelare un caso irrisolto. La trama si concentra su un giovane testimone che decide di collaborare con le forze dell’ordine, rischiando la vita. La pellicola si svolge nelle strade di Detroit, offrendo scene intense e un’atmosfera noir ben realizzata.

La nostra recensione di Crime 101 – La strada del crimine, il buon thriller di Bart Layton interpretato da Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan. Crime 101 – La strada del crimine, scritto e diretto da Bart Layton, è un buon film tra noir e classico e thriller contemporaneo, solido e ben interpretato, che trova nella qualità del cast – con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan in grande spolvero – e nell’accuratezza dell’ambientazione i suoi maggiori punti di forza. Pur cadendo talvolta in alcuni cliché del genere – dal detective tormentato al criminale carismatico, fino alla rappresentazione di una città corrotta e ambigua – riesce comunque a distinguersi per l’atmosfera e per la cura formale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Crime 101 – La strada del crimine, recensione: un thriller ruvido dalle sfumature noir

Crime 101 – La Strada del Crimine | Nuovo trailer dal thriller con Chris HemsworthÈ stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

‘Crime 101 – La Strada del Crimine’: il trailer del nuovo film thrillerCrime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.