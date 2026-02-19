Crans Montana | incontro a Berna tra autorità svizzere e procura di Roma

A Berna, le autorità svizzere e italiane si sono incontrate per discutere dell'incendio a Crans Montana, dove 41 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite nella notte di Capodanno. La causa del rogo è ancora sconosciuta, ma gli investigatori lavorano per chiarire i dettagli. La riunione mira a coordinare le indagini e condividere le prime informazioni raccolte. La collaborazione tra i due paesi si approfondisce in vista di eventuali sviluppi. La prossima fase dell'inchiesta sarà decisa nelle prossime settimane.

Tragedia Crans Montana. È il giorno del primo contatto tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani impegnati nelle indagini sull'incendio al 'Le Constellation' dove nella notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimasti feriti. In concreto, la procura di Roma dovrebbe poter accedere alle prove e al materiale investigativo raccolto da quella vallese e si discuterà della creazione di una squadra investigativa comune. La procura romana, in attesa della trasmissione degli atti che avverrà dopo questo incontro, indaga ancora a carico di ignoti per i reati di omicidio, lesioni, incendio e disastro colposo.🔗 Leggi su Romatoday.it

