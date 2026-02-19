Crans-Montana Bertolaso | Mattarella è la persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ricorda che Sergio Mattarella ha portato più coraggio ai giovani sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana. Durante la visita all’ospedale Niguarda di Milano, il presidente ha parlato con i ragazzi, offrendo loro parole di conforto e speranza. Bertolaso sottolinea che l’attenzione del presidente ha avuto un impatto positivo su chi sta affrontando momenti difficili. La visita di Mattarella ha creato un momento di vicinanza tra istituzioni e giovani coinvolti.

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, plaude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. “ La persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi si chiama Sergio Mattarella, quando è venuto ha chiesto lui di andare a trovare i ragazzi. E gli ho detto: se lei va a trovare i ragazzi, per loro lei sarà la medicina migliore che possano avere”, ha detto Bertolaso in occasione del conferimento del premio della Rosa Camuna al personale intervenuto per i feriti del rogo del Constellation. 🔗 Leggi su Lapresse.it

