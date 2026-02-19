Crans-Montana Bertolaso | Mattarella è la persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi
Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ricorda che Sergio Mattarella ha portato più coraggio ai giovani sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana. Durante la visita all’ospedale Niguarda di Milano, il presidente ha parlato con i ragazzi, offrendo loro parole di conforto e speranza. Bertolaso sottolinea che l’attenzione del presidente ha avuto un impatto positivo su chi sta affrontando momenti difficili. La visita di Mattarella ha creato un momento di vicinanza tra istituzioni e giovani coinvolti.
Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, plaude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. “ La persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi si chiama Sergio Mattarella, quando è venuto ha chiesto lui di andare a trovare i ragazzi. E gli ho detto: se lei va a trovare i ragazzi, per loro lei sarà la medicina migliore che possano avere”, ha detto Bertolaso in occasione del conferimento del premio della Rosa Camuna al personale intervenuto per i feriti del rogo del Constellation. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella al Niguarda: "Si è rivolto ai genitori dei ragazzi come fosse un padre"Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina al Niguarda di Milano, dove ha incontrato i genitori dei ragazzi feriti nell’incidente di Crans-Montana.
Crans-Montana, Bertolaso: "Visita a ragazzi feriti conferma umanità di Mattarella"Bertolaso ha visitato i ragazzi feriti a Crans-Montana e ha raccontato l’emozione provata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crans-Montana, i ragazzi al Niguarda sono fuori pericolo di vita. Bertolaso: La visita di Mattarella è servita moltissimo; I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non sono più in pericolo di vita; Crans-Montana, Bertolaso: feriti fuori pericolo di vita, tutti fuori dalla terapia intensiva; Crans-Montana, Bertolaso: Tutti i pazienti in cura negli ospedali milanesi sono fuori pericolo imminente.
Crans-Montana, Bertolaso: Mattarella è la persona che ha dato più coraggio ai nostri ragazzi(LaPresse) Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, plaude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti all'incendio ... ilmattino.it
Crans-Montana, la visita a sorpresa di Mattarella ai feriti ricoverati al Niguarda: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi»Il presidente della Repubblica, in Lombardia per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si è recato nell’ospedale dove sono ricoverati i ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio del ... vanityfair.it
Evitano di esporsi dopo la tragedia di Crans-Montana, aspettando che sia fatta chiarezza. Ma la granconsigliera Marie-Claude Schöpfer ha infranto la «tregua» partecipando a una trasmissione sulla SRF: «Il nostro silenzio è negativo per il cantone» x.com
Evitano di esporsi dopo la tragedia di Crans-Montana, aspettando che sia fatta chiarezza. Ma la granconsigliera Marie-Claude Schöpfer ha infranto la «tregua» partecipando a una trasmissione sulla SRF: «Il nostro silenzio è negativo per il cantone» facebook