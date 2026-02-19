Crans-Montana Bertolaso | Fuori pericolo tutti i ricoverati a Niguarda ma alcuni sono ancora in condizioni molto serie

Il 19 febbraio 2026 a Milano, Bertolaso ha annunciato che tutti i sette giovani ricoverati a Niguarda, coinvolti nella sparatoria di Capodanno a Crans-Montana, sono fuori pericolo. La notizia arriva dopo giorni di preoccupazione, poiché alcuni si trovavano in condizioni molto gravi. La maggior parte dei ragazzi ha subito interventi di emergenza, e ora si trovano in fase di recupero. Nonostante i miglioramenti, alcuni restano ancora in condizioni delicate, richiedendo cure continue. La situazione dei feriti continua a essere monitorata dall’équipe medica.

Milano, 19 febbraio 2026 – Dopo alcuni giorni di silenzio, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei sette ragazzi, feriti nella strage di capodanno a Crans-Montana, e ancora ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. "Sono tutti fuori pericolo di rischio di vita ma sono ancora, parecchi di loro, in condizioni molto serie ", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un evento tenutosi oggi 19 febbraio a Casa Lombardia. La pelle “salva vita”: il dono di 125 pazienti che ha aiutato i feriti di Crans-Montana Percorso ancora lungo. Prematuro dunque parlare di dimissioni: “ Per cinque di loro ci vorranno mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

