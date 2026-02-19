Crans-Montana Baruffaldi Preis | Molti pazienti stanno ottenendo ottimi risultati

Franz Baruffaldi Preis, direttore del dipartimento DEA all’ospedale Niguarda di Milano, spiega che molti giovani ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana stanno facendo progressi. La causa dell’incendio ancora non è chiara, ma si sa che alcuni di loro hanno riportato ferite lievi, mentre altri sono sotto osservazione. I medici monitorano attentamente le loro condizioni e riferiscono di miglioramenti significativi nelle ultime ore. La situazione continua a essere sotto controllo e le équipe sanitarie si preparano a eventuali sviluppi.

Franz Baruffaldi Preis, capo dipartimento DEA dell’ospedale Niguarda di Milano, fa il punto della situazione sui ragazzi ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana. “La situazione di un paziente ustionato è critica perché possono subentrare tutta una serie di complicanze importanti”, ha detto il medico a margine della cerimonia di conferimento del premio della Regione Lombardia Rosa Camuna. “Molti di questi stanno ottenendo degli ottimi risultati, quelli che seguiamo ormai da pazienti esterni vanno benissimo e si stanno riprendendo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, quelli interni devono sopportare gli scherzi che gli facciamo, tutto quello che gli diciamo per cercare di tenerli su di morale “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Baruffaldi Preis: "Molti pazienti stanno ottenendo ottimi risultati" Crans Montana, Baruffaldi Preis, Centro ustionati Niguarda: "I ragazzi che arriveranno sono molto gravi"Al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano si concentrano le attenzioni sul grave stato dei giovani feriti provenienti dalla Svizzera, a seguito dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana. Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il direttore del Centro ustioni di Niguarda che sta curando i ragazzi di Crans-MontanaFranz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro ustioni di Niguarda a Milano, è responsabile della cura dei giovani coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, i ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana all'ospedale Niguarda: la musica ascoltata insieme, la chat e la manicure; Direttore Ustioni Niguarda, 'feriti Crans ispirati da atleti olimpici'. Crans-Montana, Baruffaldi Preis: Molti pazienti stanno ottenendo ottimi risultati(LaPresse) Franz Baruffaldi Preis, capo dipartimento DEA dell'ospedale Niguarda di Milano, fa il punto della situazione sui ragazzi ricoverati ... stream24.ilsole24ore.com Direttore Ustioni Niguarda, 'feriti Crans ispirati da atleti olimpici'I ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano dopo la tragedia di Crans-Montana hanno seguito in Tv le Olimpiadi invernali, è servito molto vedere che atleti che si sono fatti male sono poi tornati a vi ... ansa.it Evitano di esporsi dopo la tragedia di Crans-Montana, aspettando che sia fatta chiarezza. Ma la granconsigliera Marie-Claude Schöpfer ha infranto la «tregua» partecipando a una trasmissione sulla SRF: «Il nostro silenzio è negativo per il cantone» x.com Evitano di esporsi dopo la tragedia di Crans-Montana, aspettando che sia fatta chiarezza. Ma la granconsigliera Marie-Claude Schöpfer ha infranto la «tregua» partecipando a una trasmissione sulla SRF: «Il nostro silenzio è negativo per il cantone» facebook