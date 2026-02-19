Country Fest all' Appia Joy Park

Domenica 1 marzo, l’Appia Joy Park ospiterà di nuovo il Country Fest, attirando appassionati di musica country e danze all’aperto. La manifestazione invita le famiglie e gli amanti della tradizione rurale a trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, con spettacoli, giochi e mercatini artigianali. Il parco si trasformerà in un grande palcoscenico, offrendo momenti di svago e socializzazione. Chi desidera scoprire le radici della cultura country potrà immergersi in un’atmosfera autentica e conviviale.

Domenica 1 marzo all’Appia Joy Park torna il Country Fest: una giornata pensata per chi ha voglia di muoversi, divertirsi e vivere il parco senza fretta. La scuola Go West guiderà stage e balli country aperti a tutti, dai curiosi alle prime armi fino a chi conosce già i passi. Basta salire in pedana e lasciarsi trascinare dal ritmo. In programma anche la competizione di braccio di ferro, organizzata in collaborazione con Team Roma e Armwrestling Motivation. Registrazione e peso dalle 11 alle 12, inizio gara alle 14, con categorie 70 – 80 – 90 – 95+ kg e premi in palio. Spazio anche al divertimento per grandi e piccoli con tiro con l’arco e giochi country, pensati per coinvolgere tutta la famiglia.🔗 Leggi su Romatoday.it Country Fest, Dance & FoodDomenica 1 marzo, l'Appia Joy Park ospita il Country Fest, evento che porta musica, balli e cibo alla festa. Arriva su Sky Investigation Sheriff Country, spin-off della serie di successo Fire CountryArriva su Sky Investigation Sheriff Country, lo spin-off della popolare serie Fire Country. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Country Fest, Dance & Food; Country Fest Dance & Food. Country Fest, Dance & FoodDomenica 1 marzo l’Appia Joy Park torna a riempirsi di musica, passi di danza e profumo di griglia. Il Country Fest riapre la stagione con una giornata pensata per chi ha voglia di muoversi, divertirs ... romatoday.it Country Fest all'Appia Joy ParkDopo un anno di successi e grande partecipazione, il Country Fest torna domenica 26 ottobre 2025 all’Appia Joy Park (Via Annia Regilla 245, Roma) per celebrare il suo primo anniversario con una ... romatoday.it PREVIEW Torna l' imperdibile giornata di Pasquetta, Country Party Day al Luppolo Saloon! Pista fuori o dentro a seconda del meteo. Posti prenotabili fino al sold out. La festa per tutti a ritmo di country, allegria e buon cibo facebook THE ICE IS READY. ARE YOU Day 12 of the Olympic Games! Here are the medal events scheduled for today: 11:45 | Cross-Country Skiing | Women's Team Sprint Free 12:15 | Cross-Country Skiing | Men's Team Sprint Free 11:30 | Freestyle Skiing | x.com