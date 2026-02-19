Costituente | Fontana ' visione cattolica su persona e formazioni sociali bussola libertà'

Il presidente della Regione Lombardia, Fontana, ha affermato che la visione cattolica sulla persona e le formazioni sociali rappresenta una guida fondamentale per la libertà. Durante un incontro a Roma, ha sottolineato come questa prospettiva continui a influenzare le scelte politiche e sociali attuali. Fontana ha anche evidenziato l'importanza di mantenere vivo il patrimonio culturale cattolico nel dibattito pubblico, citando l'esempio delle tradizioni educative e delle iniziative di solidarietà. La discussione si è concentrata sulla presenza di valori religiosi nel tessuto della società moderna.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La cultura cattolica non appartiene soltanto alla storia della nostra Repubblica. In quella visione della persona e delle formazioni sociali si ritrova ancora oggi una bussola per custodire la libertà e rafforzare la coesione del nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Lorenzo Fontana, aprendo il secondo seminario sulle culture politiche della Costituente, oggi dedicato a quella cattolica. "Il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo -ha ricordato Fontana- fu la prima e fondamentale direttrice lungo la quale si sviluppò l'impegno dei cattolici in seno all'Assemblea.