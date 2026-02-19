Costi in aumento ma Città Viva non si ferma | da Disco Borgo a SantarcanGelato confermati gli eventi

Città Viva ha deciso di proseguire le sue attività nonostante i costi crescenti, a causa dell’aumento delle spese di gestione. La decisione è arrivata dall’assemblea dei soci del 18 febbraio, che ha approvato un piano di eventi per il 2026, tra cui Disco Borgo e SantarcanGelato. Nonostante le sfide economiche, l’associazione intende mantenere vive le iniziative che coinvolgono la comunità locale. Gli organizzatori hanno confermato che gli eventi si terranno come previsto, senza riduzioni o cancellazioni.

L'assemblea approva nuovi investimenti e la revisione delle quote associative per sostenere format storici come SantarcanGelato, SantaPiada e Shopping Night L'associazione Città Viva non frena, anzi rilancia. Nonostante un contesto economico segnato dall'aumento dei costi di gestione, l'assemblea dei soci riunita il 18 febbraio ha dato il via libera a un ampio piano di promozione territoriale per il 2026, con investimenti ambiziosi che puntano a confermare l'importante volume di spesa di circa 200 mila euro registrato lo scorso anno. L'assemblea ha analizzato con trasparenza il bilancio 2025, chiuso con un risultato negativo dovuto esclusivamente a un disallineamento temporale: circa 20 mila euro di contributi sono stati infatti incassati nelle prime settimane del 2026, pur riferendosi ad attività già concluse l'anno precedente.