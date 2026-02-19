Il rapporto tra Jeffrey Epstein e l’intelligence israeliana si approfondisce con una scoperta recente: Israele gestiva la sicurezza dell’appartamento di Epstein utilizzato anche da Ehud Barak, ex primo ministro israeliano. Fonti investigative rivelano che l’intelligence israeliana aveva il controllo delle operazioni di sorveglianza e protezione dell’appartamento, situato a New York. Questa connessione solleva nuove domande sui legami tra Epstein e figure politiche israeliane. Il coinvolgimento di Barak, presente in quell’appartamento, diventa ora ancora più interessante.

Abbiamo più volte parlato, qui su InsideOver, in tempi non sospetti, dei profondi legami tra il finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein e l'intelligence israeliana e Tel Aviv, in generale. Dal legame con l'ex primo ministro Ehud Barak alle donazioni del finanziere all'Idf, il magnate newyorkese era profondamente connesso con lo stato di sicurezza israeliano. Un agente del Mossad? Più un asset, un freelance sempre pronto ad aiutare Tel Aviv. E ora emerge un ulteriore prova di questo rapporto. Una serie di email rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia statunitense ha portato alla luce un'operazione di sicurezza condotta dal governo israeliano in un edificio di Manhattan legato proprio ad Epstein.

© It.insideover.com - Così Israele gestiva la sicurezza dell’appartamento di Epstein usato da Ehud Barak

