Così il regime venezuelano si apre al regno del Qatar

Nuovi accordi tra Qatar e Venezuela. Il presidente ad interim Delcy Rodriguez ha ricevuto nel palazzo di governo Miraflores di Caracas il primo ministro del Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. L’obiettivo dell’incontro è stato fortificare un rapporto strategico e solido, secondo le fonti del regime venezuelano. Durante la riunione ufficiale, le delegazioni di entrambi i Paesi hanno riorganizzato la mappa di cooperazione integrale, allargando le nuove opportunità di investimenti stranieri e affari per lo sviluppo e il beneficio reciproco. Secondo l’emittente statale Venezolana de Television, l’incontro è servito per fortificare la cooperazione politica, culturale ed economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

