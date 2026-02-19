Così il regime venezuelano si apre al regno del Qatar
Il regime venezuelano ha rafforzato le sue relazioni con il Qatar, grazie a un incontro ufficiale tra i due governi. Il presidente ad interim Delcy Rodriguez ha accolto a Caracas il primo ministro del Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, nel palazzo di Miraflores. Durante la visita, sono stati discussi nuovi accordi commerciali e investimenti in settori come l’energia e le infrastrutture. Il Qatar mira a espandere la propria presenza nella regione, anche attraverso partnership strategiche con Caracas. La visita prosegue con incontri ufficiali previsti per i prossimi giorni.
Nuovi accordi tra Qatar e Venezuela. Il presidente ad interim Delcy Rodriguez ha ricevuto nel palazzo di governo Miraflores di Caracas il primo ministro del Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. L’obiettivo dell’incontro è stato fortificare un rapporto strategico e solido, secondo le fonti del regime venezuelano. Durante la riunione ufficiale, le delegazioni di entrambi i Paesi hanno riorganizzato la mappa di cooperazione integrale, allargando le nuove opportunità di investimenti stranieri e affari per lo sviluppo e il beneficio reciproco. Secondo l’emittente statale Venezolana de Television, l’incontro è servito per fortificare la cooperazione politica, culturale ed economica. 🔗 Leggi su Formiche.net
