Così i corporate PPA aprono ai gruppi di acquisto aziendali

Il decreto approvato lo scorso mese ha reso possibile alle aziende italiane di unirsi in gruppi di acquisto per comprare energia da fonti rinnovabili. Questa novità spinge le imprese a collaborare per ottenere tariffe più vantaggiose e ridurre i costi energetici. In molte regioni, le aziende coinvolte si organizzano già per stipulare contratti collettivi, sperando di aumentare la loro competitività. La svolta normativa apre nuove opportunità, incentivando un mercato energetico più collaborativo e dinamico. Le aziende italiane sono pronte a sfruttare questa possibilità.

Corporate PPA: L’Italia Scommette sull’Aggregazione per un Mercato dell’Energia Più Dinamico. Il mercato dei Corporate Power Purchase Agreements (PPA) in Italia sta vivendo una fase di rinnovato interesse, grazie a una svolta normativa che permette alle aziende di unirsi per acquistare energia da fonti. Questa mossa, sostenuta da garanzie statali e incentivi per i produttori, rappresenta un elemento di svolta in un contesto europeo che mostra segnali di rallentamento, offrendo nuove opportunità per la transizione energetica e l’indipendenza del Paese. Un Nuovo Modello per le Imprese. Storicamente, i Corporate PPA – contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine tra aziende e produttori di energia rinnovabile – erano accessibili principalmente alle grandi imprese, quelle con un elevato fabbisogno energetico e una solida capacità negoziale.🔗 Leggi su Ameve.eu Estra sottoscrive un Corporate PPA con Statkraft per la fornitura di energia rinnovabileEstra ha firmato un accordo con Statkraft, il gigante europeo dell’energia rinnovabile. Non solo cibo etico, ora i gruppi d'acquisto puntano all'energia: la sfida di "InGasati" contro il caro-bolletteNuovo fronte per i gruppi d'acquisto: dopo il cibo etico, ora puntano anche all'energia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sistema elettrico italiano, gennaio 2026: FER al 31.7% su consumi; Banca Generali: Mossa, nessun rischio da notizie su AI (RCO). Avanti così, biancoblù #UnaNuovaEra Unipol Corporate facebook