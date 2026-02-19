Così cambierà la ‘cartolina’ di Bellaria

Il Comune di Bellaria ha deciso di riqualificare piazzale Capitaneria di Porto, un punto chiave del lungomare. La scelta nasce dalla necessità di rendere più accogliente e funzionale questa area molto frequentata, soprattutto durante l’estate. La riqualificazione prevede interventi concreti per migliorare l’aspetto e la sicurezza del luogo, che ospita spesso eventi e mercatini. La decisione segue l’approvazione del progetto di fattibilità, che garantisce una trasformazione visibile e concreta della zona centrale della città. La nuova ‘cartolina’ di Bellaria si sta già delineando.

Il Comune di Bellaria ha approvato il documento di fattibilità per la riqualificazione di piazzale Capitaneria di Porto, snodo strategico del belvedere della città, un luogo strategico per cittadini e soprattutto turisti. L'intervento, dal valore complessivo di 270mila euro, punta a restituire funzionalità, sicurezza e qualità architettonica a un'area simbolica alla foce del porto canale. Il progetto, redatto dall' architetto Matteo Battistini, prevede un'azione organica sulla pedana di legno e sulla fontana circolare oggi non funzionante. L'obiettivo è recuperare e mettere in sicurezza le strutture esistenti, rinnovando pavimentazioni ed elementi architettonici e impiantistici, valorizzando complessivamente lo spazio pubblico.