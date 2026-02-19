Cosa si prova quando si cade | Federico vince 215mila euro a Caduta Libera e svela i retroscena

Federico ha vinto 215 mila euro a Caduta Libera, a causa di una serie di scelte rapide e coraggiose. La sua vittoria sorprende perché ha affrontato il gioco con determinazione, rischiando tutto in un momento decisivo. Il pubblico ha assistito a un colpo di scena che ha lasciato senza parole, mentre Federico si è mostrato emozionato e sicuro di sé. La sua esperienza racconta come una semplice decisione possa cambiare la vita in pochi istanti. Ora, Federico si prepara a godersi il premio e a condividere la sua emozione.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 febbraio 2026 - Ci sono storie che iniziano quasi per caso e poi diventano un pezzo di vita che non dimentichi più. Per Federico Zonga, 37 anni, ingegnere di automazione, celibe ma convivente, casa in centro a Fano, l'avventura a Caduta Libera è durata 21 puntate, oltre 215.500 euro vinti, cinque "Sei Vincente" chiusi e un'esperienza che va molto oltre i gettoni d'oro. Laura Pausini, lo sfogo prima di Sanremo 2026: "Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento" "Io sono andato lì per giocare", dice con semplicità. E in quella frase c'è tutto. C'è anche un dettaglio che pochi conoscono: finché le puntate sono in onda, i concorrenti sono vincolati dal regolamento e non possono rilasciare interviste né fare dichiarazioni pubbliche sull'esperienza.