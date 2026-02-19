Cosa regalare al segno dei Pesci? Le idee per uomini e donne secondo l' Oroscopo

Il motivo per cui i Pesci ricevono spesso regali simbolici è perché, secondo l'Oroscopo, sono sognatori e romantici nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo. Questi individui si lasciano coinvolgere facilmente dai sentimenti e apprezzano i doni che riflettono la loro sensibilità. Per loro, un libro di poesie o un oggetto artigianale rappresentano un regalo perfetto. Le idee regalo che rispecchiano la loro natura sognante trovano sempre un buon riscontro tra amici e familiari. Quali sono i regali più adatti ai Pesci?

Le caratteristiche del segno dei Pesci Governati da Nettuno, i Pesci sono un segno d'Acqua dalla natura creativa, romantica e idealista. Spesso danno il meglio di sé in ambito artistico: Bad Bunny e Chappell Roan, per esempio, sono entrambi del segno dei Pesci. Non c'è da stupirsi se nelle loro esibizioni parlino spesso dell'importanza di seguire i sogni e di esprimersi senza paura. Come l’animale che li rappresenta, i Pesci sono molto bravi a seguire la corrente: non per mancanza di carattere, ma per un’innata capacità di adattarsi alle situazioni ed evitare gli scontri. Sono infatti ottimi ascoltatori e amici leali, dotati di una profonda sensibilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

