Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana a Monza si anima con una serie di eventi, tra cui sfilate di moda e mercatini locali, che attirano numerosi visitatori. La causa è l’arrivo della primavera, che spinge città e dintorni a proporre attività all’aperto e incontri culturali. Tra le iniziative in programma ci sono anche eventi enogastronomici, ideali per scoprire i sapori della regione. Molti di questi eventi sono gratuiti o a basso costo, pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Ecco cosa non potete perdere tra venerdì e domenica.

Sfilate, mercatini, eventi enogastronomici. Sono diversi gli appuntamenti ad hoc in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nelle città e nei paesi della Brianza protagonista è ancora il Carnevale e il susseguirsi di sfilate di carri allegorici e iniziative per le famiglie. Ma il weekend è anche il momento ideale per concedersi una gita fuori porta a Como, dove ci si può perdere fra i mercatini alla ricerca di specialità gastronomiche e d'artigianato. Non mancheranno infine due importanti manifestazioni che vedono al centro il vino e il piatto tipico dell'inverno: Monza in vino, appunto, e il Festival della cassoeula.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiA Monza, il mercato dei libri usati di corso Garibaldi torna a riempire le strade con bancarelle colorate e volumi di ogni genere, attirando appassionati e curiosi che cercano occasioni tra le pagine dei vecchi testi.

