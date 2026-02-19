Cosa fare a Catania | Jysk apre al Centro Sicilia mostra ' Agata on the road' ' Uno nessuno centomila' a teatro

Jysk apre al Centro Sicilia di Catania, attirando molti clienti con offerte e sconti. Nel frattempo, la città ospita la mostra ‘Agata on the road’, che espone fotografie di strada di Agata, e il teatro presenta ‘Uno, nessuno, centomila’, tratto dal romanzo di Pirandello. La scena culturale si anima con eventi che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo un’alternativa al ritmo lento post Carnevale. Chi cerca divertimento e cultura trova diverse possibilità per trascorrere il weekend nel capoluogo siciliano.

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18.00, alla fON Art Gallery della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS ad Acicastello (CT), si inaugura Agata On The Road 2026 – Ritorno a Casa, che invita artisti e artiste internazionali ad esprimersi in un contest che, pur prendendo spunto dalla figura di Sant’Agata - radice e origine del progetto alla sua sesta edizione- lascia libero spazio al pensiero individuale fuori dalla retorica, ma nel pieno rispetto della fede e del popolo. La mostra si svilupperà su 5 piani e includerà l’opera “Ardente zelo”, di Adriana Torregrossa, vincitrice di “Un anno con Agata 2025”, assegnato dalla giuria del contest e finalizzato con la produzione di un’opera site-specific nata dal dialogo con la Fondazione e il territorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Uno Nessuno e Centomila” al Teatro GhioneDal 5 al 15 febbraio, il Teatro Ghione ospita la rappresentazione di “Uno Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello.

Uno nessuno centomila al Teatro Ghione dal 5 febbraioAl Teatro Ghione, dal 5 febbraio, va in scena

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.