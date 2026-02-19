Cortona chiude alla circolazione via Dardano Le istruzioni ai residenti

A Cortona, la via Dardano è stata chiusa al traffico a causa di lavori di riqualificazione stradale. La decisione riguarda principalmente i residenti e i pendolari che devono trovare percorsi alternativi per raggiungere il centro storico. Le autorità hanno distribuito volantini con indicazioni precise sulle deviazioni e sugli orari delle chiusure. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità della strada. I residenti sono invitati a rispettare le nuove disposizioni fino al termine dei lavori, previsto tra alcune settimane.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – . Succederà lunedì 23 febbraio, per buona parte della mattinata, per consentire lavori di scarico materiali La Polizia locale di Cortona ha emanato un'ordinanza che avrà un impatto nei confronti degli automobilisti e dei residenti del centro storico. Lunedì 23 febbraio, per consentire lavori di scarico materiali, sarà necessario provvedere alla chiusura al transito di via Dardano dalle 9,30 alle 12,30. Nella stessa fascia oraria sarà istituito un divieto di circolazione anche in via Tarconte. Per garantire l'accesso ai residenti nelle strade e piazze a valle e a monte di via Dardano e delle altre strade e piazze, la Polizia locale ha previsto alcune misure.