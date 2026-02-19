Cortisone salvavita ma va ‘scalato’ con gradualità ecco perché

Il cortisone, che ha salvato molte vite, può essere pericoloso se usato senza cautela. La causa è la sua potenzialità di causare effetti collaterali se non viene gradualmente sospeso. Prima della scoperta di questo farmaco, i medici si affidavano a trattamenti molto più semplici e meno efficaci. È stato solo negli anni ’30 e ’40 che gli scienziati, premiati con il Nobel, hanno sintetizzato il primo composto efficace. Oggi, la terapia richiede attenzione e un corretto piano di scalatura.

Come facevamo prima della scoperta del cortisone? Potrà sembrare strano ma questo potente farmaco salvavita, inizialmente noto come 'Composto E', è stato identificato e sintetizzato solo tra la fine degli anni '30 e i primi anni '40 da scienziati premiati col Nobel. E ancora oggi, nell'epoca delle terapie innovative, è prezioso per "gli effetti antinfiammatori e immunosoppressivi". Parola di Gianni Sava della Società Italiana di Farmacologia, direttore di SifMagazine e docente di Farmacologia all'Università Campus Bio-Medico di Roma. Si tratta di un farmaco potente, che però non va mai interrotto di colpo.