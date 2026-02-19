Corso Vittorio Emanuele importuna addette alle vendite e clienti | interviene la Polizia

Un uomo in stato di alterazione ha disturbato clienti e addette alle vendite sul Corso Vittorio Emanuele. La causa è il suo comportamento aggressivo e insistente, che ha attirato l’attenzione delle persone presenti. La scena si è svolta intorno alle 11:30, quando il soggetto ha iniziato a urlare e spintonare chi gli passava accanto. La polizia è intervenuta rapidamente, calmando l’uomo e portandolo via. La scena ha creato momenti di paura tra i passanti e i lavoratori del negozio.

Tensione nella tarda mattinata di oggi, sul Corso Vittorio Emanuele: un uomo in stato di alterazione avrebbe importunato clienti e addette alla vendita di un esercizio commerciale. Sul posto, le volanti della Polizia che hanno bloccato e allontanato il responsabile. Accertamenti in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Giovane in stato di alterazione minaccia di tagliarsi con una bottiglia rotta a Salerno centro, Valiante (Ottantaquattrocento): "I cittadini hanno paura" Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it

Yorkshire investito in Corso Vittorio Emanuele, è fuggito per la pauraPaura questa mattina in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove un cane Yorkshire è stato investito da una bicicletta e poi è scappato via.

Accoltellato un 22enne in corso Vittorio Emanuele: denunciato un 16enneUn giovane di 22 anni di origine egiziana è stato ferito con un coltello in corso Vittorio Emanuele II.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.