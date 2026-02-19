Corrono sui tetti e si siedono sui comignoli | a Roma sono tornati i writers acrobati
A Roma, i “writers acrobati” sono tornati in azione, salendo sui tetti e sedendosi sui comignoli. La causa di questa riapparizione è la passione per l’arte urbana e il desiderio di sfidare i limiti. Questi artisti si arrampicano in zone pericolose, spesso senza autorizzazione, per lasciare i loro graffiti sui punti più inaccessibili della città. Sono diventati una presenza costante nel panorama di Roma, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine. La loro presenza si fa sempre più visibile nei quartieri periferici.
Si intrufolano nei palazzi, arrivano fino alle terrazze e tra una chat Instagram e l'altra scrivono sui terrazzi. Rischiando pure la pelle La moda dei "writers" non passerà mai, come nemmeno quella di arrampicarsi in luoghi impossibili ad altezza pericolose per lasciare la propria firma. A costo di farsi male. Ultimamente sono tornati a colpire, e una delle segnalazioni arriva dal quartiere Africano. Siamo a viale Etiopia, in uno dei palazzoni che affacciano su piazza Gondar. Quello che sembra essere un ragazzo, felpa scura con cappuccio tirato sulla testa, pantaloni della tuta bianchi e scarpe da ginnastica, è seduto come se niente fosse sopra un comignolo.
