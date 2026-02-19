Corriere dello Sport | Il Napoli deve alzare il muro

Il Napoli si trova di fronte a una sfida decisiva per mantenere la sua posizione in Champions League. La squadra ha subito troppe reti recenti e ora deve rafforzare la difesa, anche con l’uso di più centrali e un atteggiamento più compatto. La priorità è bloccare gli attacchi avversari e proteggere il portiere. Finora, le lacune difensive hanno messo a rischio il risultato. Ora, Spalletti insiste sulla necessità di alzare un vero e proprio muro davanti alla porta. La partita contro l’Inter si avvicina.

"> NAPOLI – Difendere la qualificazione in Champions League, a ogni costo. È questo l’obiettivo prioritario del Napoli di Conte, chiamato a blindare il terzo posto in una stagione complicata sul piano difensivo. Come analizza Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i numeri raccontano una verità scomoda: tra le prime sette della classifica, gli azzurri hanno la peggior difesa per reti incassate. Nel dettaglio, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha subito 25 gol in 25 giornate di campionato, una media di una rete a partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli deve alzare il muro” Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, il corto muro”Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, domenica 4 gennaio 2026, si analizza la situazione della Juventus con un focus sul Corriere dello Sport – La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un’alternativaLa Juventus si sta concentrando su Kolo Muani come possibile acquisto, ma il Tottenham ha messo un muro difficile da superare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mkhitaryan e la mossa dell'Inter: cosa vuole fare il club con l'armeno; Vlahovic, i dubbi sul futuro alla Juve: quanto chiede per firmare. In testa ha solo due squadre, ecco quali; Pagelle Roma, tutti i voti della sfida contro il Cagliari: Malen esagerato, per Pellegrini serata no; Il tribunale di Bastoni. Calciatrici 2025-2026, sabato 21 febbraio in edicola solo con il Corriere dello Sport la speciale bustina Reloaded in omaggioL’iniziativa sarà valida per un solo giorno e rappresenta il primo di due appuntamenti previsti. Scopri tutti i dettagli sull'iniziativa ... corrieredellosport.it Corriere dello Sport: Catania-Trapani, il derby delle deluse: vietato sbagliareIl derby arriva nel momento più delicato della stagione. Per il Catania è l’occasione di invertire la rotta e tornare a credere nel sogno promozione. Per il Trapani, una partita da non fallire per ... goalsicilia.it Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulle polemiche post Inter-Juventus di sabato sera, finita 3-2, soffermandosi anche sulle parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. facebook RT @sportcelltr: Corriere Dello Sport’un bugünkü manseti x.com