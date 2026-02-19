Corpo disperso Troppi pericoli | ricerche sospese

Il corpo disperso e i rischi crescenti hanno portato alla sospensione delle ricerche. La scomparsa di Marco, avvenuta ormai una settimana fa durante un’escursione in montagna, ha lasciato familiari e amici nella paura. Le condizioni meteo avverse e il pericolo di slavine hanno reso impossibile proseguire le operazioni di ricerca. Le speranze di ritrovare il corpo si affievoliscono di giorno in giorno. La comunità attende aggiornamenti sulle prossime mosse delle squadre di soccorso.

Un'attesa angosciosa nella quale però anche la speranza ha preso le sembianze di un'illusione. Sono passati troppi giorni, l'unica consolazione sarebbe quella di portare a casa, almeno, il corpo. Ma non è ancora possibile, perché riprenderanno soltanto quando le condizioni saranno tali da non mettere a repentaglio la vita anche di coloro che, con tutti i mezzi, stanno cercando l'uomo di 57 anni di Rozzano, nel Milanese, travolto domenica pomeriggio da una valanga mentre con la moglie e un'altra coppia di amici stava effettuando un'escursione in motoslitta nella zona nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo.