Corbellini | Gli esperti del Monaldi di Napoli hanno messo la scienza prima dell’emozione

Il direttore del Monaldi di Napoli, Corbellini, ha affermato che gli esperti dell’ospedale hanno privilegiato la scienza rispetto alle emozioni. La decisione deriva dalla necessità di affrontare una situazione complessa, dove le scelte devono essere basate su dati solidi e principi etici. Durante una riunione, i medici hanno discusso di casi delicati, privilegiando l’approccio razionale. Questa linea di condotta mira a garantire decisioni più giuste e trasparenti in un momento di grande pressione. La loro priorità rimane sempre il benessere dei pazienti.

"E’ questo l’unico modo per essere equi e fare scelte giuste. La famiglia ha dato un grande esempio di dignità e ragionevolezza". Parla lo storico ed epistemiologo L'ideologia in farmacia. Monza vuole boicottare i farmaci israeliani. Polemiche e paradossi etici "Gli esperti riuniti all’Ospedale Monaldi di Napoli hanno messo la scienza e l’etica al primo posto. E’ questo l’unico modo per essere equi e fare scelte giuste”. Lo storico ed epistemiologo Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina all’Università La Sapienza di Roma, commenta in questo modo al Foglio la scelta dei quattro esperti che hanno giudicato impraticabile un nuovo trapianto di cuore al bambino di due anni e mezzo ricoverato da dicembre dopo una prima operazione andata male. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Corbellini: “Gli esperti del Monaldi di Napoli hanno messo la scienza prima dell’emozione” Monaldi, gli esperti dicono no al trapiantoA causa delle condizioni di salute precarie, il team medico dell’ospedale Monaldi ha deciso di non procedere con il trapianto di cuore richiesto per il bambino di due anni. Il cuore "bruciato" del piccolo Tommaso: arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero della Salute. Il team di esperti dice "no" al trapiantoIl cuore danneggiato di Tommaso ha portato gli ispettori del ministero della Salute a visitare l’ospedale Monaldi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Si assottigliano sempre di più le speranze per il bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato per seri problemi nel trasporto: il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli - dove il picc facebook