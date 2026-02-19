Coppa Italia | Cargiolli esulta per la vittoria del Pietra Siamo determinati a avanzare

Alessio Cargiolli festeggia la vittoria del Pietra contro l’Alessandria, causata dai gol decisivi segnati nel secondo tempo. Il giocatore ha contribuito con due reti, portando la squadra avanti nel torneo di Coppa Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, grazie anche alla buona difesa e al supporto dei tifosi presenti allo stadio. Cargiolli ha dichiarato di essere felice per il risultato e ha promesso che il team continuerà a lavorare sodo per il prossimo turno.

Alessio Cargiolli: Protagonista della Vittoria di Alessandria. Nella recente partita tra Alessandria e Pietra Ligure, il centro della scena è stato Alessio Cargiolli. L'esperto attaccante, già noto per le sue prestazioni con San Francesco Loano e Albissola, ha firmato il gol che ha aperto le danze al "Moccagatta". Questo importante successo rappresenta non solo un passo avanti per la squadra, ma anche un significativo traguardo personale per Cargiolli. Cargiolli ha dimostrato ancora una volta il suo valore, sfruttando al meglio la sua esperienza in campo.