Coppa Italia basket 2026 oggi | orari quarti di finale 19 febbraio tv streaming

Oggi, giovedì 19 febbraio, si giocano gli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia di basket 2026 all’Inalpi Arena di Torino. I match vedranno in campo le squadre che cercano una vittoria importante per passare alla semifinale. Gli orari sono stati confermati e le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming. La giornata si preannuncia intensa, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre dal vivo o da casa. Le partite di oggi decideranno chi avanzare nel torneo.

Oggi, giovedì 19 febbraio, si disputeranno sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino gli ultimi due quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2026. Nella giornata di ieri sono arrivate le vittorie dell'Olimpia Milano e della Germani Brescia che si sfideranno così nella prima semifinale del torneo. Restano per il penultimo atto di sabato 21 solo due posti, con quattro squadre a contenderseli. Il programma dei quarti di finale inizierà alle ore 18.00 quando si sfideranno la Reyer Venezia e Tortona. I veneti cercano una semifinale importante dopo l'assenza dell'anno scorso mentre i piemontesi vogliono migliorare gli ultimi risultati in questa competizione.